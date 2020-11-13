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Названа возможная дата большой пресс-конференции Путина
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Названа возможная дата большой пресс-конференции Путина

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может быть проведена 17 декабря 2020 года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат, — приводит РИА Новости его слова.

Пресс-секретарь главы государства допустил изменение даты, в связи с чем отметил, что текущие данные предварительны.

Ранее Песков сообщил, что пресс-конференция российского лидера пройдет в «необычном формате». Она будет включать элементы прямой линии.

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Владимир Путинпресс-конференцияКремль
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