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Движение по участку М4 «Дон» в Домодедове в сторону Москвы перекроют
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение по участку М4 «Дон» в Домодедове в сторону Москвы перекроют

Кирилл Николаев

Транспорт
М4 Дон,41-й километрКарта всех событий

Движение по участку М4 «Дон» в городском округе Домодедово в сторону Москвы будет перекрыто с 41-го по 49-й километр в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Перекрытие проезда связано с проведением работ по возведению опор эстакады, которая обеспечит связь М4 «Дон» с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД).

Водителям, которые поедут в столицу по М4 с 1:00 до 5:00 по московскому времени в субботу, 14 ноября, на развязке с А107 «Московское малое кольцо» нужно повернуть на «старое» Каширское шоссе. Также их предупредили о том, что на время работ будут закрыты съезды с А107 на М4 в сторону Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Водителей предупредили об ограничении движения в двух округах Москвы

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