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СМИ сообщили об обнаружении наркотиков в останках Энди Картрайта
Фото: vk.com/kararatrait

СМИ сообщили об обнаружении наркотиков в останках Энди Картрайта

Юлия Захарова

Происшествия

Супруге погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал предоставили часть результатов дополнительной медэкспертизы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает адвокат женщины.

Как уточняется, эксперты якобы нашли в печени и волосах исполнителя следы наркотического вещества — амфетамина. Это, как заявила юрист, говорит о длительном употреблении подобных веществ погибшим. Однако специалисты до сих пор не озвучили точную причину смерти Картрайта, информирует Пятый канал.

Ранее стало известно, что обвиняемую в убийстве супруга Кохал оставили под арестом.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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