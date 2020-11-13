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Названы причины, по которым ПЦР-тест может дать ложноотрицательный результат
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Названы причины, по которым ПЦР-тест может дать ложноотрицательный результат

Наталия Белова

Евгения Звощик

Здоровье

Отрицательный результат ПЦР-теста у пациентов с COVID-19 может объясняться сразу несколькими аспектами. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в пятницу, 13 ноября.

По ее словам, речь идет об отсутствии проверки тестовых наборов в лабораториях. Кроме того, может быть присутствие ингибиторов при экстракции РНК или ПЦР. Также на результативность влияют тип образца и время отбора, метод сбора образцов, транспортировка и условия хранения образцов.

— В целом тестовые наборы для ПЦР считаются надежными, поскольку они являются наиболее чувствительным лабораторным методом, который у нас есть для диагностики инфекции SARS-CoV-2, — отметила Вуйнович в интервью «Вечерней Москве».

Она добавила, что ранее проект FIND провел независимую оценку 22 коммерческих тестовых наборов для проверки чувствительности. Выяснилось, что большинство тестов ПЦР показывают чувствительность более 95 процентов.

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