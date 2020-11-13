Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, предупреждение действует с 21:00 субботы, 14 ноября, до 21:00 понедельника, 16 ноября. В эти дни в столице местами возможна гололедица, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что на следующей неделе в столице ожидаются ночные морозы до минус восьми градусов. Понижение температуры произойдет из-за низкой облачности.

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