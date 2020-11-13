Лукашенко: Оппозиция могла бы попросить Запад ввести войска в Белоруссию

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция в случае прихода к власти в республике могла бы попросить Запад ввести войска в страну. Такое заявление глава государства сделал в пятницу, 13 ноября, в интервью журналистам.

— Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь… Я часто (президенту России Владимиру — прим. «ВМ») Путину говорю: «Отлично понимаю власть России и тебя», — отметил белорусский лидер.

Он также пояснил, что западные войска были бы введены «якобы по просьбе законного правительства». Лукашенко добавил, что если сейчас «что-то случится», то страна может потерять независимость и ее «снова могут разделить на клочки». Фрагмент встречи белорусского президента с журналистами показал телеканал «Беларусь 1».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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