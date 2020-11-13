Глава Подмосковья назвал процент свободных коек в регионе для пациентов с COVID-19

Фото: Министерство энергетики Московской области

Примерно 22–23 процента коек для пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус свободны в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу, 13 ноября.

Кроме того, он рассказал о вакцинации от вируса в регионе.

— На следующей неделе мы получим тысячу вакцин (от коронавируса — прим. «ВМ»), — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что сейчас в Подмосковье готовятся 64 пункта вакцинации от COVID, всего их будет в регионе 80.

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