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В Минздраве объяснили, когда стоит делать КТ легких
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Минздраве объяснили, когда стоит делать КТ легких

Юлия Захарова

Общество

Процедура компьютерной томографии необязательна в первые сутки подъема температуры. Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что направление на исследование должен давать только врач, поскольку при процедуре используются рентгеновские лучи.

— Медицинские показания в первую очередь, конечно, должен определить врач. И в первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить, — отметил министр.

По его словам, оценивать состояние пациента можно на третьи сутки после заражения коронавирусом. Однако при отсутствии ухудшения можно спокойно лечиться, сообщил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее министр здравоохранения озвучил долю пациентов с COVID, проходящих лечение амбулаторно. Он заявил, что она составляет 75 процентов.

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