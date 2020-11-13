Пашинян назвал важнейший фактор сохранения мира в Карабахе

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором сохранения мира. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 13 ноября, в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, присутствие миротворцев из РФ в данном регионе является гарантией того, что при них война не начнется или не разрастется. Кроме того, он отметил, что необходимо обеспечить возвращение на подконтрольные карабахским властям территории жителей Карабаха при гарантиях российского миротворческого контингента.

Он добавил, что карабахские армяне должны вернуться в свои дома для восстановления региона. В свою очередь власти, по словам Пашиняна, также приложат усилия для восстановления зданий, строений и инфраструктуры в Карабахе.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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