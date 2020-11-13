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Путин сообщил, что боестолкновения в Карабахе полностью прекращены
Фото: kremlin. ru / Администрация президента

Путин сообщил, что боестолкновения в Карабахе полностью прекращены

Евгения Звощик

Внешняя политика

Боевые столкновения и обстрелы в Нагорном Карабахе полностью прекращены. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 13 ноября, во время совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Карабаха.

По его словам, принятое ранее трехстороннее заявление глав Азербайджана, Армении и РФ позволило «остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию», передает ТАСС.

Также Путин выразил надежду на то, что для ситуации в Нагорном Карабахе больше не будет использоваться слово «конфликт».

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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совещаниеВладимир ПутинНагорный Карабах
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