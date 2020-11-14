Депздрав прокомментировал сообщения СМИ об избиении врача пациентом с COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Департамент здравоохранения столицы прокомментировал сообщения СМИ об избиении врача пациентом, который лечился от коронавируса на дому. В ведомстве подтвердили, что медик написала заявление в полицию после посещения больного COVID-19, так как мужчина препятствовал ее выходу из квартиры и хватал за руки. Об этом сообщается в пятницу, 13 ноября, на сайте Депздрава.

— По информации от врача, пациент Поликарпов А. препятствовал ее выходу из квартиры, удерживал за руки, и врач Нестеренко Н. получила травмы рук. Врач обратилась в травматологический пункт и сделала медицинское освидетельствование, а затем подала заявление в полицию, — сказано в сообщении.

Также в департаменте здравоохранения рассказали, что ранее Поликарпова доставили бригадой скорой помощи в КТ-центр, где он прошел исследование и сдал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Ему предложили госпитализацию, но он отказался. Терапевт назначил пациенту препарат коронавир на курс пять дней с дальнейшим наблюдением врачом на дому и решением вопроса о продлении курса противовирусной терапии.

Каждый день врачи поликлиники были с пациентом на связи, проводили медицинские консультации. 10 ноября пациент вызвал врача на дом. На следующий день, 11 ноября, медик пришла к пациенту. После проведения осмотра для продолжения курса лечения врач предложила препарат риамиловир, имевшийся у нее с собой. Поликарпов А. категорически отказался от приема предложенного препарата и требовал от медика письменный отказ от выдачи фавипиравира, пояснили в Депздраве.

Тогда врач сказала, что решит вопрос об обеспечении пациента этим препаратом в этот же день в поликлинике после завершения вызовов. Однако Поликарпов самостоятельно пришел в поликлинику, там его осмотрел врач и для завершения курса лечения ему на руки выдали 50 таблеток фавипиравира.

В Депздраве отметили, что для лечения COVID-19 применяются препараты фавипиравир и риамиловир. Они являются препаратами выбора, которые имеют похожие показания и спектр действия для лечения пациентов с легким и средним течением болезни.

В настоящий момент пациенту оказана медицинская помощь в полном объеме и предоставлены необходимые для лечения препараты. Пациент остается под наблюдением врачей поликлиники.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач назвал критерии назначения антибиотиков людям с COVID-19