Врач-хирург рассказал о пластических операциях Пугачевой

Алла Пугачева в 71 год очень молодо выглядит / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева с возрастом начинает выглядеть только лучше, хотя ей уже 71 год. Сама артистка изменения во внешности не комментирует, но опытные хирурги могут по фото определить, какие процедуры делала Примадонна для того, чтобы сохранить молодость.

Пластический хирург Анастасия Борисенко рассказала, что за последние несколько лет Пугачева точно делала подтяжку лица. Она отметила, что в возрасте 40 лет у певицы начались первые проблемы с внешностью. У нее были серьезные колебания в весе, из-за чего в результате ее кожа на лице потеряла эластичность, и испортился овал лица. Якобы именно поэтому артистка и решилась на пластику.

По словам хирурга, Пугачева также удаляла лишнюю кожу с век. Кроме того, недавно Примадонна еще и приподняла брови.

— Несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица, — сказала Борисенко, сообщает портал «Дни.ру».

Ранее хореограф Мигель описал опыт творческого сотрудничества с Пугачевой. По словам звезды, этот опыт был не весьма удачным.

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