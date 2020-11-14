Вирусолог назвал людей, которые чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, кто более подвержен риску перенести COVID-19 в тяжелой форме.

— Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает, — сказал он.

Также Зверев ответил на вопрос, могут ли больные коронавирусом в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме. Он отметил, что важна доза заражения, поэтому вероятность заражения от людей с тяжелой формой выше, сообщает «Парламентская газета».

Специалист добавил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инвалидность и нервный паралич: врач раскрыл правду про последствия коронавируса