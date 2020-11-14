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Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сократить в России
Фото: «Вечерняя Москва»

Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сократить в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул на два часа. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Он предлагает внести изменения в действующий закон и сократить длительность первого рабочего дня после новогодних праздников.

— Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками, — отмечается в тексте на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Максим Петунин также напомнил, что согласно закону на сегодняшний день сокращенный рабочий день может только предшествовать праздничному дню.

По словам специалиста, изменение законодательства поможет сотрудникам вернуться к привычному ритму работы после длительного перерыва, сообщает RT.

Ранее в России предложили продлить новогодние каникулы на две недели — до 24 января.

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