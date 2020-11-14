Госдеп США обвинил Россию в «поверхностной поддержке» сирийских беженцев

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госдепартамент Соединенных Штатов назвал конференцию по беженцам в Дамаске «поверхностной поддержкой» и «трюком». Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна.

По его словам, Америка не считает конференцию по беженцам в Дамаске «достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию».

— Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются — не более чем игрой на публику, — заявил Браун.

Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На мероприятии присутствовали делегации из 27 стран и представители 21 международных организаций. В составе российской делегации находились более 30 министерств и ведомств.

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что конференция прошла успешно, несмотря на попытки Запада ее сорвать, сообщает РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года сообщалось о победе над террористами из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. На сегодняшний день идет восстановление Сирии и возвращение беженцев на родину.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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