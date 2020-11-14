За сутки в России от коронавируса скончался 391 человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В России за сутки зафиксировали 391 летальный случай от коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что в стране за минувшие сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса. Полностью вылечились за это время 18 626 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России с начала пандемии выявили 1 903 253 случая COVID-19, скончались за все время 32 834 человека.

Ранее сообщалось, что в России за время пандемии провели более 67,9 миллиона тестов на коронавирус.

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