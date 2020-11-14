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«Воздушная и легкая»: Высоцкая показала стройную фигуру
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Воздушная и легкая»: Высоцкая показала стройную фигуру

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Артистка прошлась по дому в черной водолазке и короткой юбке, показав подписчикам стройные ноги.

— Кто рано встает, тот?.. ваши версии?) хорошего дня! — написала актриса.

Фанаты оценили форму Высоцкой и осыпали ее комплиментами.

«Воздушная и легкая! Необыкновенная девочка»; «Тот хочет ноги, как у Юлии»; «Красоточка», — отметили фолловеры.

Ранее Юлия Высоцкая поделилась радостным событием — ее шоу «Едим дома» исполнилось 17 лет. Ровно столько и сыну знаменитости Петру, рожденному от режиссера Андрея Кончаловского.

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идеальная фигура«Инстаграм»Юлия Высоцкая
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