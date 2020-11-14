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«С какой стати?!»: Шура поддержал призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«С какой стати?!»: Шура поддержал призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Рафаэль Залян

Звезды

Артисты находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому призыв Валерия Меладзе не принимать участие в съемках новогодних концертов — правильный и смелый поступок. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура.

— Я поддерживаю мнение Валерия и не собираюсь принимать участие в различных новогодних шоу. В то время как всякие рекламные агентства и службы доставки наваривают деньги пачками, мы должны бесплатно выступать? С какой стати?! — заявил Шура.

Певец отметил, что гордится позицией Меладзе и восхищается его бесстрашием в открытую заявлять о проблемах, которые коснулись из-за пандемии всех артистов.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал звезд отказаться от съемок в новогодних телепроектах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

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Валерий МеладзеШураНовый год
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