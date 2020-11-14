Два уголовных дела возбудили в отношении бойца ММА после драки с Харитоновым

Фото: https://pixabay.com/

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Сотрудники полиции в Москве возбудили два уголовных дела в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева после драки с бойцом Сергеем Харитоновым. Уточняется, что инцидент произошел в «Лужниках». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Стало известно, что полицейские возбудили уголовные дела по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что конфликт произошел между бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и бойцом смешанных единоборств Адамом Яндиевым. Во время ссоры Яндиев неожиданно нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным СМИ, в результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, травму глаза и перелом носа, его госпитализировали. Адвокат спортсмена заявил, что Харитонов подал заявление в полицию.

Читайте также: Появилось видео драки Сергея Харитонова с другим известным бойцом ММА