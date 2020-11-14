Путин и Алиев удовлетворены спокойствием на линии соприкосновения в Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Главы Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в телефонном разговоре выразили удовлетворение спокойной обстановкой на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

— Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и спокойствием на линии соприкосновения, — уточнили в пресс-службе.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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