Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли в Армению
Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли в Армению

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России приземлились в Армении, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточняет оборонное ведомство, воздушные суда доставили в Армению десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие миротворцы совершат 300-километровый марш в район сосредоточения в городе Горис, сообщается на официальном сайте Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Подразделения российских миротворцев начали отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе

военная техникаМинобороны РФввод миротворцев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте