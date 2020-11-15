Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли в Армению

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России приземлились в Армении, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточняет оборонное ведомство, воздушные суда доставили в Армению десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие миротворцы совершат 300-километровый марш в район сосредоточения в городе Горис, сообщается на официальном сайте Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе.

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