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Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям

Юлия Ямпольская

Город

Медиаплатформа #Москвастобой запустит цикл виртуальных туров по столичным музеям. Все желающие смогут познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями. С просьбой поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах обратились представители музеев на онлайн-встрече с заместителем мэра Москвы, руководителем аппарата мэра и правительства столицы Натальей Сергуниной.

Она отметила, что власти обязательно поддержат инициативу.

— Присылайте свои идеи в департамент культуры и Комитет по туризму Москвы. Проработаем каждое ваше предложение, — уточнила Сергунина.

Также в виртуальной встрече участвовали директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова, директор Музея В. А. Тропинина Ольга Журавлева, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор Музея М. А. Булгакова Петр Мансилья-Круз, а также директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев и другие.

Первые видеоэкскурсии по музеям начнутся на медиаплатформе #Москвастобой в среду, 18 ноября. Для того чтобы стать участником онлайн-тура, регистрироваться заранее не нужно.

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Наталья СергунинаМосквамузеи
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