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Более 30 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение запрета работы ночью
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 30 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение запрета работы ночью

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Столичные инспекторы проверили, как заведения в центре столицы исполняют указ мэра Москвы о запрете на работу ночью. Об этом сообщил заместитель руководителя технической инспекции Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Александров.

Рейды затронули более 30 заведений на улицах Новый Арбат и Арбат, а также в деловом центре «Москва-Сити».

— Были выявлены единичные случаи нарушений, то есть нахождение посетителей после 23:00. С сотрудниками заведений была проведена разъяснительная беседа, после чего клиенты рассчитались, а заведения прекратили свою работу, — цитирует Александрова агентство городских новостей «Москва».

Проверки прошли в том числе в ресторанах Bamboo bar, Birds, Sixty, Ruski и в караоке City voice.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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