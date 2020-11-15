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Эксперт рассказала, чем опасны чайные сборы
Фото: pexels.com/Mareefe

Эксперт рассказала, чем опасны чайные сборы

Елена Плешивцева

Здоровье

Эксперт по бодрящим напиткам Елизавета Тихонова рассказала, чем опасны чайные сборы, в беседе с Nation News.

— Я всегда говорю: не пейте растения, особенно сборы, — это самая опасная вещь. Правильные дозировки употребления этих растений знают медики и фармацевты. Когда человек сам себе их назначает, он может превысить дозу или недобрать ее. Более того, мы не знаем всех веществ и соединений, которые там могут быть, — считает Тихонова.

Специалист также уточнила, что особенно внимательным нужно быть, заваривая мяту и чабрец. Это лекарственные растения, и бесконтрольное употребление может привести к печальным последствиям.

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