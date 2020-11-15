Силовики применили газ против протестующих в Минске

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Белорусские силовики применили слезоточивый газ против участников протестной акции в районе станции метро «Пушкинская» в Минске. Отмечается, что несколько десятков человек собрались на тротуаре и встали в сцепку, когда к ним подъехали микроавтобусы с силовиками.

Силовики распылили слезоточивый газ из баллончиков, после этого сцепка распалась, участники акции разбежались. Также, по словам очевидцев, силовики применили светошумовые гранаты, когда большое количество протестующих вышли на проезжую часть, передает РИА Новости.

В Сети появились видео столкновений силовиков с протестующими.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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