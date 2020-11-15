Российских журналистов отпустили из отделения милиции Минска после проверки документов

Фото: youtube.com / Настоящее Время. Сюжеты

Пять журналистов российских средств массовой информации, освещавших в воскресенье, 15 ноября, акцию протеста оппозиции в Минске были задержаны и доставлены в одно из отделений милиции города. Их отпустили после проверки документов, которая длилась более двух часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одну из журналисток доставили в РУВД Центрального района Минска. При этом корреспондент имела необходимую аккредитацию МИД Белоруссии. Она освещала акцию оппозиции в районе «площади перемен».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Силовики оттеснили протестующих с «площади перемен» в Минске