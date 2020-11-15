Силовики оттеснили протестующих с «площади перемен» в Минске

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Несколько сотен силовиков прибыли на так называемую площадь перемен в Минске и начали оттеснять сторонников оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сторонники оппозиции собрались на «площади перемен» во дворе на улице Червякова. В этом месте расположен мемориал погибшему минчанину Роману Бондаренко. После того, как собрались участники акции, прибыли силовики. По словам очевидцев, они попытались разогнать протестующих с использованием спецсредств.

В данный момент силовики проводят задержания отдельных людей на «площади перемен» и прилегающих улицах.

Напомним, 12 ноября Минздрав Белоруссии подтвердил смерть 31-летнего Романа Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По данным местных СМИ, 11 ноября вечером в один из минских дворов, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории.

После этого началась потасовка, в результате которой и пострадал Бондаренко. Его госпитализировали в медучреждение, где сделали операцию, но мужчина скончался. Следственный комитет Белоруссии начал проверку по факту происшествия. По информации ряда СМИ, после драки Бондаренко был доставлен в центральное РУВД в Минске, а после — с многочисленными побоями в медучреждение.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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