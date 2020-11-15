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Елена Степаненко отреагировала на сообщения о заражении коронавирусом
Фото: YouTube.com / Россия 1

Елена Степаненко отреагировала на сообщения о заражении коронавирусом

Евгения Звощик

Звезды

Юмористка и бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко прокомментировала слухи о заражении коронавирусной инфекцией. По ее словам, она чувствует себя хорошо, и вируса у нее нет.

— Сейчас снимаюсь в «Параде звезд». Все у меня прекрасно, — уточнила Степаненко.

Она добавила, что тот, кто сообщил о ее заражении, просто солгал, пишет «СтарХит».

Ранее сообщалось, что Степаненко якобы заразилась COVID-19 и проходила лечение на дому. Те же сведения появились и про экс-супруга артистки Евгения Петросяна. Отмечалось, что его якобы доставили в столичное медучреждение с симптомами коронавируса. Однако позже сам юморист заявил, что чувствует себя нормально, а наличие коронавирусной инфекции у него не подтвердилось.

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