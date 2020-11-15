Названы сроки вакцинации от COVID-19 с помощью «Спутник V» в Белоруссии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Массовая вакцинация российским препаратом «Спутник V» от нового типа коронавируса в Белоруссии может начаться в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач республики Александр Тарасенко в воскресенье, 15 ноября.

— Конечно же, в первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, военнообязанные или же силовики, как мы говорим, — пояснил Тарасенко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что еще нет однозначного решения, сколько белорусов будут вакцинированы. По его словам, ожидается, что эта цифра будет на уровне примерно не менее 1,8 миллиона или двух миллионов. Тарасенко добавил, что испытание российской вакцины еще продолжается, у добровольцев не было выявлено никаких проблем с самочувствием.

Напомним, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Белоруссии за последние 24 часа выросло на 1315. Всего в стране зарегистрированы 114 185 человек с положительным тестом на COVID-19.

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