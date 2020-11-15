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Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что за последние сутки в мире выявили 594 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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