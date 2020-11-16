В штабе Байдена анонсировали консультации с разработчиками вакцины от коронавируса

Фото: flickr.com / Marc Nozell

Советники бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который объявил себя победителе выборов главы государства, начнут консультации с разработчиками вакцины от коронавируса. Об этом заявил Рон Клайн, которого Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома.

По словам Клайна, то произойдет на следующей неделе, поскольку «нужно начать разговор как можно раньше». Советник Байдена заявил в интервью NBC, что «вакцины не спасают жизни — вакцинации спасают жизни».

При этом вакцина, которую совместно разрабатывают американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, по словам создателей, успешно проходит третью фазу клинических испытаний и готовится к регистрации к текущем месяце.

Ранее главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН Алексей Егоров назвал главное отличие третьей российской вакцины против коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы сроки вакцинации от COVID-19 с помощью «Спутник V» в Белоруссии