Ученые назвали одну из возможных причин исчезновения воды на Марсе

Планета Марс / Фото: sxc.hu

Американские ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить одну из возможных причин потери марсианской воды. Статью опубликовали в журнале Science.

Специалисты выяснили, что во время пыльных бурь вода с поверхности Марса достигает верхних слоев атмосферы. Там она превращается в атомарный водород, который потом уходит из атмосферы планеты в космос.

По мнению экспертов, этот процесс повлиял на эволюцию климата на Марсе. Они также уточнили, что количество воды в верхних слоях атмосферы менялось в зависимости от сезона. В период южного лета оно достигало пика, а в во время пыльных бурь — увеличивалось.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск назвал район для размещения первой базы на Марсе. По его словам, самым подходящим местом являются северные районы планеты. Маск также уточнил, что первым жителям планеты необходимо выбирать районы, где есть лед. Данный материал можно будет подвергать обработке, чтобы получать кислород и энергию.

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