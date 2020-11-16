Московский некрополь и Мавзолей временно закроют для посетителей

Фото: АГН «Москва»

В Москве с 17 ноября планируют закрыть для посетителей вход в некрополь у Кремлевской стены и в Мавзолей В.И. Ленина. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) в понедельник, 16 ноября.

В пресс-службе отметили, что объекты будут временно закрыты из-за ситуации с коронавирусом в городе.

— С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен, — передает сообщение ТАСС.

Ранее Кремль оценил вероятность введения локдауна в России. Уточнялось, что введения жестких карантинных мер в стране не будет, однако власти регионов уполномочены принимать индивидуальные решения в зависимости от динамики заболеваемости.

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