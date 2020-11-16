Спасатель объяснил, как помочь провалившемуся в воду человеку

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Увеличение происшествий на водоемах с приходом холодов в Россию говорит о необходимости напоминания о правилах первой помощи пострадавшим людям. Ряд советов по тому, как вести себя, если человек провалился под лед, дал заслуженный спасатель РФ, член ОП Московской области Сергей Щетинин.

По его словам, выходить на тонкий лед крайне опасно. Людям необходимо проявлять бдительность и отговаривать окружающих рисковать жизнью и здоровьем. Но при падении человека в воду важно оперативно вызвать спасателей и врачей.

— Если нет никого рядом, конечно, нужно попытаться, но только нужно соблюдать определенные правила и иметь навыки для того чтобы человека вытащить с этого льда, — отметил Щетинин.

При этом он пояснил, что идти по льду пешком нельзя, лучше попробовать подползти к пострадавшему и бросить ему конец шарфа или ремень от брюк, чтобы подтянуть его ближе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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