Гендиректор Большого театра оценил вероятность повышения цен на билеты

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Несмотря на новые ограничения по заполняемости зала, Большой театр не будет повышать цены на билеты. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

— Мы повышать цены не планируем, — цитирует Урина РИА Новости.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации, с 16 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, филармониях и концертных залах столицы ограничивается до 25 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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