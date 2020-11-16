Столичные психологи рассказали, как правильно себя жалеть

Фото: https://pixabay.com/ru

Нам всем знакомо чувство жалости, но немногие знают, что оно может быть как полезным, так и саморазрушающим. Психолог семейного центра СЗАО Александра Галич рассказала о том, как правильно себя жалеть и как при этом не стать жертвой в глазах окружающих.

Принять и прожить чувства

Принято считать, что когда мы говорим о жалости человека к себе, речь идет о состоянии, когда он намеренно погружается в болезненное переживание тяжелой ситуации своей жизни, оправдывая себя и не решая возникших проблем. Такая точка зрения широко распространена в наше время — в эпоху нарциссизма и self-made-людей среди популяризаторов психологии, коучей, тренеров и всех тех, кто якобы точно знает, что нужно человеку, чтобы он «наконец взял себя в руки и стал счастливым».

— Само по себе желание избавиться от эмоций и переживаний — разрушительно и не приведет вас к целостности личности. Может быть, к иллюзии «нормальности», но не более, — рассказывает психолог.

Первый шаг к избавлению — это признание. Решение ситуации начинается с ее осознания. Подумайте, насколько чувство жалости к себе влияет на вашу жизнь. Тормозит и не дает развиваться. Кажется, что многое в жизни против вас. Вы ждете, что кто-то должен оказать содействие и помощь, но не всегда это происходит. И тогда вас накрывает ощущение несправедливости.

Шаг второй — поддержите себя и помогите прожить это чувство. Думая, что некому помочь, вы забываете о главном помощнике — о себе самом. Не критикуйте себя, если жизнь складывается не так, как хотелось, посочувствуйте себе, подумайте о том, что многое не выходит с первого раза и вообще у человека не должно получаться все на свете.

— Вместо осуждения и жалости к себе попробуйте поисследовать свое состояние. Спросите себя: что на самом деле со мной происходит? Ведь за этой жалостью могут скрываться совершенно разные чувства: обида, боль, тоска, сожаление, безысходность, отчаяние, страх или другое, — советует специалист.

Отпустить и сформировать новые привычки

Шаг третий — отпустите старые обиды. Ведь именно они — отправная точка жалости к себе. Выпишите их на листок, поблагодарите жизнь за полученный опыт и разорвите. Пришло время начать новую жизнь.

Шаг четвертый — формируйте новые привычки. Начните обращать внимание на свои успехи. Это может получиться не сразу, поэтому в конце каждого дня записывайте в заметках телефона свои победы, начиная с самых простых: не опоздал на работу, уступил место в транспорте, ошибся, но сделал выводы и знаю, как не повторить свою ошибку. Общайтесь с людьми, которые вдохновляют и готовы разделять вашу радость и успех, избегайте общения, которое возвращает в уныние. Обратите внимание на режим дня: спите, питайтесь в комфортном режиме. Планируйте отдых или любимое дело и осуществляйте эти планы. Важно понимать, что, находясь в ресурсе, вы способны в короткий срок справиться с любой неудачей.

Позиция жертвы схожа с позицией человека, который не позволяет себе в полной мере проживать свои чувства, помогать их пережить и отпустить. Тогда он сам себе и «палач», и «жертва». Однако, как правило, на пути к целостности личности, решению проблем, изменению привычных моделей поведения, повышению качества жизни и многому другому лежит как раз принятие всех частей своей личности, даже таких, как жалость к себе.

Дайте своим эмоциям право на существование. Они должны быть приняты и лишь в этом случае могут быть пережиты. Это важная составляющая в решении сложных жизненных ситуаций.

Если вам сложно разобраться с этим вопросом самостоятельно, обратитесь за помощью в столичные семейный центры. Для вашего удобства на портале «Мой семейный центр» работает онлайн-консультация. Ваше обращение будет отработано в течение одного рабочего дня.

Читайте также: Психолог перечислила основные правила, помогающие выйти из депрессии