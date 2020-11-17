Елочные базары откроются в Москве 20 декабря

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Елочные базары в Москве планируется открыть 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Елочные базары планируется открыть 20 декабря, эта дата уже традиционна для их открытия на протяжении нескольких лет. Москвичи смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные, — сказал он.

Немерюк уточнил, что всего будет организовано почти 300 елочных базаров, также будет работать онлайн-базар с доставкой по столице. Он добавил, что все торговые точки будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии COVID-19, передает ТАСС.

В прошлом году стоимость отечественной ели на столичных базарах составляла около 700 рублей за метр, а цена импортной была примерно 2,5 тыс. рублей за метр.

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