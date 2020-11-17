Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Елочные базары откроются в Москве 20 декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Елочные базары откроются в Москве 20 декабря

Юлия Курганова

Город

Елочные базары в Москве планируется открыть 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Елочные базары планируется открыть 20 декабря, эта дата уже традиционна для их открытия на протяжении нескольких лет. Москвичи смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные, — сказал он.

Немерюк уточнил, что всего будет организовано почти 300 елочных базаров, также будет работать онлайн-базар с доставкой по столице. Он добавил, что все торговые точки будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии COVID-19, передает ТАСС.

В прошлом году стоимость отечественной ели на столичных базарах составляла около 700 рублей за метр, а цена импортной была примерно 2,5 тыс. рублей за метр.

Читайте также: В Москве торгуют по правилам

Алексей НемерюкМоскваелочный базар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте