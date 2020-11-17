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Запуск ракеты-носителя Vega во Французской Гвиане провалился
Фото: youtube/arianespace

Запуск ракеты-носителя Vega во Французской Гвиане провалился

Виктория Родимкина

Технологии

Ракета Vega, которая стартовала с Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории и не завершила миссию. Об этом сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

Уточняется, что сбой произошел спустя восемь минут после старта ракеты. На данный момент специалисты анализируют телеметрические данные для определения причины сбоя.

На орбиту должны были попасть два спутника — SEOSAT-Ingenio и TARANIS.

Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным в восьмилетней истории запусков Vega.

С осени 2011 года с космодрома Куру совершены 23 пуска российских ракет «Союз-СТ». Летом 2014 года при пуске ракеты произошла авария разгонного блока «Фрегат». В связи с этим европейские спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.

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