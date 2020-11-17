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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5724 пациента
/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5724 пациента

Юлия Ямпольская

Общество

За последние сутки столичные врачи вылечили еще 5724 пациента от коронавируса. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Telegram-канале Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 377 131 человека.

Ранее ученые из Великобритании назвали опасные последствия длительного течения коронавируса для молодых людей. Результаты их исследования показали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодежь.

Выяснилось, что у молодых пациентов могут обнаружиться повреждения органов через четыре месяца после выздоровления, при этом наиболее распространенным является поражение сердца.

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