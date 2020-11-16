Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 1,3 миллиона медицинских масок закупили в Мострансавто с октября
Фото: pixabay.com

Более 1,3 миллиона медицинских масок закупили в Мострансавто с октября

Юлия Курганова

Здоровье

Более 1,3 миллиона медицинских масок поставили в Мострансавто с октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что в компанию поступила вторая партия изделий в количестве более 560 тысяч штук. В октябре было получено 750 тысяч медицинских масок.

Средства индивидуальной защиты распределили по всем подразделениям компании для обеспечения сотрудников, которые осуществляют уборку и дезинфекцию подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, а также работников, контактирующих с пассажирами.

Уточняется, что всего с учетом последней поставки предприятие закупило для сотрудников более 2,7 миллиона изделий.

С работниками компании проводятся дополнительные инструктажи о необходимости соблюдения мер профилактики для снижения рисков распространения коронавируса в частности «масочного» режима.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист порекомендовал молчать в общественных местах из-за угрозы COVID-19

медицинская маскаМострансавтокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

﻿Алексей Зернаков
﻿Алексей Зернаков

Войны без пропаганды не бывает

Все мнения
О проекте