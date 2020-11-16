Более 1,3 миллиона медицинских масок закупили в Мострансавто с октября

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Более 1,3 миллиона медицинских масок поставили в Мострансавто с октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что в компанию поступила вторая партия изделий в количестве более 560 тысяч штук. В октябре было получено 750 тысяч медицинских масок.

Средства индивидуальной защиты распределили по всем подразделениям компании для обеспечения сотрудников, которые осуществляют уборку и дезинфекцию подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, а также работников, контактирующих с пассажирами.

Уточняется, что всего с учетом последней поставки предприятие закупило для сотрудников более 2,7 миллиона изделий.

С работниками компании проводятся дополнительные инструктажи о необходимости соблюдения мер профилактики для снижения рисков распространения коронавируса в частности «масочного» режима.

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