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Коронавирус выявили у 22 410 человек в России за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 22 410 человек в России за сутки

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявлено 22 410 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 17 ноября.

Уточняется, что 24,8 процента из числа пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки в РФ зафиксировали 442 летальных исхода. Полностью вылечились 22 055 пациентов.

Больше всего случаев инфекции выявили за сутки в столице, Санкт-Петербурге, Московской области и в Нижегородской области.

Коронавирус выявили у 22 410 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в России за время пандемии выявили 1 971 013 случаев COVID-19. Скончался от коронавируса 33 931 человек, вылечились 1 475 904 человека.

Коронавирус выявили у 22 410 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом. Так, академик посоветовал одеваться по сезону, так как любая простуда приводит к ослаблению иммунитета, что провоцирует заражение другими инфекциями.

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