Российские студенты будут сдавать зимнюю сессию в дистанционном формате
Российские студенты будут сдавать предстоящую сессию в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник, 17 ноября.
— Сегодня мы ориентируем студентов и (вузы — прим. «ВМ») на сессию в основном в дистанционном формате, — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.
Кроме того, глава Минобрнауки обратил особое внимание на меры соцподдержки студентов и на индивидуальную работу с учащимися в период дистанционного обучения, передает Telegram-канал «Минобрнауки России».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студентов московских вузов перевели на дистанционное обучение.
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