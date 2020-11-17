Российские студенты будут сдавать зимнюю сессию в дистанционном формате

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российские студенты будут сдавать предстоящую сессию в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник, 17 ноября.

— Сегодня мы ориентируем студентов и (вузы — прим. «ВМ») на сессию в основном в дистанционном формате, — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

Кроме того, глава Минобрнауки обратил особое внимание на меры соцподдержки студентов и на индивидуальную работу с учащимися в период дистанционного обучения, передает Telegram-канал «Минобрнауки России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студентов московских вузов перевели на дистанционное обучение.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МГУ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября