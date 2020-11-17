Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские студенты будут сдавать зимнюю сессию в дистанционном формате
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Российские студенты будут сдавать зимнюю сессию в дистанционном формате

Виктория Родимкина

Образование

Российские студенты будут сдавать предстоящую сессию в дистанционном формате. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник, 17 ноября.

— Сегодня мы ориентируем студентов и (вузы — прим. «ВМ») на сессию в основном в дистанционном формате, — сказал Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

Кроме того, глава Минобрнауки обратил особое внимание на меры соцподдержки студентов и на индивидуальную работу с учащимися в период дистанционного обучения, передает Telegram-канал «Минобрнауки России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Так, студентов московских вузов перевели на дистанционное обучение.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МГУ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября

российские студентыдистанционная форма обученияпандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

Все мнения
О проекте