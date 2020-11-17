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«Потрясающий человек»: бывшая жена Джигарханяна трогательно простилась с актером
Фото: instagram.com/st_jigar

«Потрясающий человек»: бывшая жена Джигарханяна трогательно простилась с актером

Наталия Белова

Юлия Захарова

Общество

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова произнесла трогательную речь на похоронах актера. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

— Я его видела любым. Он был настоящим трудоголиком. Это была его жизнь. Были и проходные, и замечательные роли, но когда он видел, что пришлось по душе зрителю, то был счастлив, — отметила Власова.

Она добавила, что их с экс-супругом жизнь была довольно скромной, акцент был сделан на духовном богатстве, а не на материальном. Также пара совершила множество совместных поездок и путешествий.

— Это питало. Смена мест, новые лица. Все, что с духовностью. Я знаю человека как облупленного, без всякой народности — какой он там артист, заслуженный или нет. И это был потрясающий человек, можете мне верить. Бессребреник, скромный и даже стеснительный, — подчеркнула Власова.

По ее словам, к артисту зачастую обращались за помощью, однако сам он редко просил о чем-либо окружающих и почти никогда не выражал недовольства, не жаловался. Поэтому, как предположила бывшая жена Джигарханяна, он терпел и неудобства, когда страдал различными заболеваниями.

— Какие-то болячки дали о себе знать — терпел, терпел и кончилось терпение. Мне кажется, что он сейчас все слышит, — заключила женщина.

Ранее Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище в столице. До этого в Московском драматическом театре прошла церемония прощания с актером. Гроб с его телом проводили под продолжительные аплодисменты.

Напомним, Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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