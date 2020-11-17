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Ученые предупредили об опасности последствий легкой формы COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые предупредили об опасности последствий легкой формы COVID-19

Юлия Захарова

Здоровье

Даже легкая форма коронавирусной инфекции может спровоцировать негативные последствия для организма. Об этом сообщили ученые британской группы Coverscan.

Они провели исследование, участниками которого стали более 200 пациентов. Все они перенесли коронавирус в легкой форме. Выяснилось, что симптомы сохранялись на протяжении длительного времени, также 70 процентов людей получили повреждения одного или целого ряда внутренних органов.

Чаще всего осложнениям подвергалась работа легких, сердца и поджелудочной железы. Кроме того, поражены оказывались почки, печень и селезенка.

Также переболевшие COVID-19 люди замечали появление одышки, головных болей и спазмов в мышцах, сообщает Daily Mail.

Напомним, по состоянию на 17 ноября в мире зарегистрировано свыше 55 миллионов случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в мире скончались 1 327 500 пациентов, вылечились более 35,3 миллиона человек.

Больше всего заболевших было выявлено в США, Индии, Бразилии, Франции и России. На шестом месте списка находится Испания.

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