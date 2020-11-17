Курс доллара снизился на Мосбирже до 76,37 рубля
Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 29,97 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 во вторник, 17 ноября.
Таким образом, курс доллара составил 76,37 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» снизился на 14,88 копейки и достиг показателя 90,68 рубля.
Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.
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