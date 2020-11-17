Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс доллара снизился на Мосбирже до 76,37 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на Мосбирже до 76,37 рубля

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 29,97 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 во вторник, 17 ноября.

Таким образом, курс доллара составил 76,37 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» снизился на 14,88 копейки и достиг показателя 90,68 рубля.

Ранее экономист озвучил мрачный прогноз по курсу рубля.

Читайте также: Успеть подготовиться к потрясениям: что будет с валютой в РФ в 2021 году

курс еврокурс доллараМосковская биржа
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Все мнения
О проекте