Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лечившегося от коронавируса Светлакова выписали из больницы
Сергей Светлаков находится дома с семьей / Фото: youtube.com /Вечерний Ургант

Лечившегося от коронавируса Светлакова выписали из больницы

Юлия Курганова

Звезды

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что его выписали из больницы, где он лечился от COVID-19.

— Я дома. Всем здоровья и не унывать! — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Светлаков подтвердил, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Он рассказал, что у него «есть небольшое поражение в легких от COVID и температура», в связи с чем его убедили в необходимости госпитализации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Сколько до выздоровления, не знаю»: сестра Дианы Гурцкой рассказала о состоянии артистки

выписали из больницыСергей Светлаковкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Все мнения
О проекте