Лечившегося от коронавируса Светлакова выписали из больницы

Сергей Светлаков находится дома с семьей / Фото: youtube.com /Вечерний Ургант

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что его выписали из больницы, где он лечился от COVID-19.

— Я дома. Всем здоровья и не унывать! — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Ранее Светлаков подтвердил, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Он рассказал, что у него «есть небольшое поражение в легких от COVID и температура», в связи с чем его убедили в необходимости госпитализации.

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