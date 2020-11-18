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Врачи назвали эффективные упражнения для долголетия
Фото: Aлексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Врачи назвали эффективные упражнения для долголетия

Юлия Курганова

Здоровье

Врачи из Массачусетской больницы в ходе исследования установили, какие физические упражнения являются лучшими для поддержания организма в тонусе и увеличения продолжительности жизни. Специалисты определили, как короткие, но интенсивные нагрузки влияют на метаболическую функцию.

В исследовании участвовали 411 человек. Ученые изучили их медицинские карты, особенно обращая внимание на здоровье сердца. Всех участников попросили выполнить интенсивные физические упражнения для того, чтобы замерить уровень метаболитов до нагрузки на организм, во время и после.

Специалисты выяснили, что 12-минутное интенсивное занятие спортом высвобождает до 80 процентов метаболитов, это благотворно влияет на здоровье человека — уменьшается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и увеличивается продолжительность жизни, сообщается на портале AHA Journals.

— Наше исследование показало, что даже короткая, но интенсивная разминка положительно влияет на здоровье человека. Мы начинаем лучше понимать молекулярные основы того, как физические упражнения влияют на организм, — отметили ученые.

Ранее фитнес-тренер объяснила, как связаны осанка и красота лица. Она рассказала, что молодость и красота лица начинаются со спины, а если быть точнее, с ровной и красивой осанки.

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