«Я просто ушел»: Якубович рассказал, почему расстался со второй женой

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский телеведущий Леонид Якубович в эфире программы «Судьба человека» назвал причину развода со своей второй женой Галиной. Пара находилась в браке более двадцати лет. Кроме того, их союз скрепил общий сын Артем.

— Это абсолютно житейская ситуация. Мы поняли, что разные люди, каждый должен быть сам по себе. Я просто ушел. Оставил все. Полгода мотался по приятелям. Мне тогда в телекомпании очень помогли. Они мне купили квартиру, — разоткровенничался Якубович.

Звездный телеведущий признался, что они с женой расстались «по-взрослому» — без ругани и напряжения. По словам Якубовича, его сын сразу понял, что произошло. Однако ведущий рассказал, что на душе у него было отнюдь неясно.

В заключение Леонид Якубович сообщил, что это было бы бесчестным поступком — остаться с человеком, с которым ты твердо решил расстаться.

Вторая жена Леонида Якубовича — бывшая солистка ансамбля «Горожанки» Галина Антонова. После окончания музыкальной карьеры она работала экскурсоводом на ВДНХ.

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