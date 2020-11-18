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Карты «Тройка» будут раздавать в Москве в честь Дня памяти жертв ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Карты «Тройка» будут раздавать в Москве в честь Дня памяти жертв ДТП

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Деловой центр Карта всех событий

Жителям столицы будут раздавать карты «Тройка» с напоминанием о безопасности движения в честь Дня памяти жертв ДТП. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы в среду, 18 ноября.

— Совсем недавно был Всемирный день памяти жертв ДТП. Но о таком событии мы должны помнить ежедневно и внимательно относиться к безопасности на дорогах, ведь это — вопрос жизни. Сегодня мы будем раздавать тематические «Тройки» и напоминать пешеходам и пассажирам городского транспорта о важности соблюдения правил дорожного движения, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что проездные будут раздавать после обеда. Получить их можно у МЦК «Деловой центр», на площади Белорусского вокзала и площади трех вокзалов.

Карты «Тройка» будут раздавать в Москве в честь Дня памяти жертв ДТПФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ранее сообщалось, что вышло обновленное приложение «Метро Москвы». Основной новинкой приложения стал чат-бот Мосметро, который будет отвечать на все вопросы 24 часа в сутки без перерывов и выходных.

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карта «Тройка»Департамент транспорта МосквыДТП
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