Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В России ситуация с коронавирусом складывается непросто, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в среду, 18 ноября, на онлайн-совещании с членами правительства по эпидемиологической обстановке в регионах и в стране в целом.

— К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он отметил, что этот вопрос все время остается в поле зрения и внимания.

Отметим, что за последние сутки в России зарегистрировали менее 21 тысячи новых случаев ковида. За все время пандемии в РФ было выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 501 083 пациента переболели и вылечились, 34 387 — умерли.

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